L’odio rosso sommerge La Russa: striscione al Colosseo con richiami agli anni bui delle Br

Dopo le scritte minacciose con insulti e l’inquietante simbolo della stella a cinque punte, lo striscione al Colosseo con il nome di Ignazio La Russa scritto al rovescio. A “testa in giù”, per intenderci. Continua l’escalation dell’odio scatenato dalla sinistra e dal sedicente antifascismo militante. “Benvenuto presidente La Russa. La resistenza continua”, si legge sullo striscione di 6 metri per 1 metro, con il nome del neo presidente del Senato scritto al rovescio, appeso in via degli Annibaldi, fronte Colosseo, spuntato nella notte e poi rimosso e sequestrarlo dai carabinieri di Roma Quirinale.













