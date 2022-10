La voce dei cittadini. Marano, in via Davino comanda lo Stato? Dopo i paletti abusivi sono comparse fioriere e cordoli. Ma le forze dell’ordine che fanno?

132 Visite

Gentile direttore, non so se ricorda la vicenda dei paletti abusivi di via Davino che di fatto provocavano un restringimento della carreggiata e, in caso di accesso di mezzi di soccorso per la vicina scuola, ne impedivano il passaggio. I paletti, anche grazie ai suoi articoli, furono poi rimossi perché abusivi, ma ora al loro posto sono comparsi cordoli di cemento, di quelli che si usano a completamento dei marciapiedi e che di fatto hanno limitato la carreggiata rendendola quasi non percorribile per la perenne presenza di auto in sosta dal lato opposto. Inoltre la carreggiata e stata ristretta anche per la posa di un vaso in cemento di quelli pesanti. Procedendo verso via Ranucci da via Davino ci sono altri paletti e la maggior parte delle volte macchine messe si traverso che impediscono il passaggio agevole di autovetture ed anche molte auto sprovviste di assicurazione.

Ma le forze dell’ordine a Marano esistono? I vigili non passano mai da quelle parti? E nemmeno i carabinieri? O tutti hanno paura di intervenire? Sono domande, legittime, che si chiedono in tanti in questo territorio ammalato di illegalità.

Possibile che in questa città, anche quando operano i commissari, ci sia uno straccio di inversione di tendenza?

Lettera firmata













