Napoli-Ajax, accoltellato turista olandese

129 Visite

Sangue alla vigilia di Napoli-Ajax. Sono tornati in azione i soliti teppisti, quelli travestiti da tifosi azzurri che però hanno un cuore nero. Ferito un ragazzo olandese, l’altra notte, in pieno centro storico: in venti lo hanno accerchiato, insultato, picchiato e ferito con tre coltellate.

Atto ignobile e vile, l’aggressione messa a segno nei pressi di piazza Bellini, che getta nuove e tristi ombre su alcuni ambienti del cosiddetto “tifo organizzato” napoletano. Si ritorna ai giorni cupi di qualche anno fa quando – soprattutto in occasione delle trasferte di alcune squadre straniere impegnate nelle Coppe europee – le strade di Napoli si trasformavano in percorsi di guerra per i turisti stranieri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS