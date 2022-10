Marano, il consiglio dei ministri proroga di sei mesi il commissariamento dell’ente: si voterà in primavera. Dovremo soffrire ancora…

283 Visite

Ce li dovremo sorbire per altri sei mesi, come deliberato dal consiglio dei ministri che ha concesso una proroga (è la prassi) ai commissari di Marano. In questi primi 15-16 mesi di commissariamento si è visto pochissimo, soprattutto su tematiche di grande rilevanza come il Pip, il caso Galeota e la mancata revoca dell’appalto a una ditta che lavora per l’ente e che, come indicato nel decreto di scioglimento dell’ente, è stato determinante in tal senso. Nulla di nulla anche per i ladri di d’acqua, endemica problematica del Comune di Marano, e molto altro. Certo le difficoltà erano tante, enormi, ma ci si aspettava molto di più dalla triade e su tanti fronti. Si voterà in primavera.













