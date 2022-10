Marano, abusi edilizi. Da via Vallesana a via San Marco, ecco quanto rilevato dal Comune a settembre

329 Visite

Abusi edilizi, ecco l’elenco delle ordinanze emanate dal Comune di Marano nel mese di settembre. Elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate su un fondo di via Soffritto, civico 4. Nello specifico si tratta di una tettoia in legno aperta su tre lati con dimensioni di metri 5 per 10 ed altezza massima di metri 3. Irregolare anche la recinzione del fondo, costituita in muretto di tufo perimetrale, con barriera-rete metallica sovrastante.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in via Vallesana, al civico 152, dove era stata realizzata una piscina interrata.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate alla via Antica Consolare Campana, civico 50. Manufatto consistente in un capannone di dimensioni 20 per 10, con altezza di metri 4 e con travi e pilastri in ferro. Due le pareti addossate al muro del proprio confinante. Un’altra realizzata in mattoni tipo siporex e le altre in lamiera. Nell’altra parte del fondo (agricolo) è stato rinvenuto un recinto perimetrale in mattoni di tufo e una barriera metallica sovrastante. L’area è di circa 1000 metri quadri.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in via San Marco, civico 41.

Riscontrate difformità rispetto al titolo edilizio conseguito. Balconate a nastro realizzate in luogo dei balconcini progettati. Incrementi di superficie e volumi per tutti e due i livelli. Gli interpiani sono stati realizzati con altezza maggiore di circa 15-17 centimetri. Il volume edificato è stato quantificato in 1221,85 mc con incremento di metri 354,00 rispetto a quanto autorizzato. Il tutto realizzato anche in difformità rispetto al vincolo paesaggistico.













