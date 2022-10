Melito sicura, l’Associazione e il Comitato genitori: “Non lasciateci soli”

Come rappresentati dell’Associazione Genitori Melito e Comitato genitori siamo onorati di poter essere qui con voi in questo giorno importante e profondamente significativo per la nostra comunità, in cui tutti insieme vogliamo lanciare un grido d’aiuto per il nostro territorio martoriato, ma anche un grido di speranza, di cambiamento, di rinascita… Oggi vogliamo invitare tutta la cittadinanza ad instaurare un’attiva collaborazione tra famiglie, scuole e istituzioni per un futuro migliore, per costruire insieme e non demolire: dobbiamo curare Melito, renderla sicura per noi stessi, i nostri figli e le future generazioni, fare di questi luoghi un qualcosa di cui andare fieri e non vergognarsi. Dobbiamo agire insieme come Comunità: noi referenti A.Ge. di Melito siamo qui per questo, in stretta collaborazione con l’A.Ge. dell’area nord di Napoli; siamo pronti a raccogliere le istanze dei genitori, a confrontarci costruttivamente con loro e con le istituzioni, ad adoperarci per una comunicazione chiara e diretta, a collaborare con tutti quanti intendono lavorare per rendere migliore la nostra città sotto ogni punto di vista. Il nostro obiettivo è collaborare alla creazione di una rete d’Istituzioni locali, Scuole, Associazioni e Cittadini, tutti uniti nel chiedere interventi concreti dello Stato per il ns territorio. Noi rivolgiamo da qui, oggi, un invito ai genitori di tutte le scuole del territorio ad unirsi a noi, all’Age, al Comitato e a partecipare più attivamente alla vita della ns cittadina, perché non dobbiamo permettere che questa speranza si affievolisca e poi scompaia . Melito SI-CURA, con l’impegno di tutti! NON LASCIATECI SOLI!