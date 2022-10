“Melito sicura”, in centinaia alla manifestazione per sollecitare maggiori controlli sul territorio

427 Visite

“Melito sicura”, è in corso la manifestazione promossa dal comune e dalle scuole del territorio per sollecitare maggiori controlli e sicurezza sul territorio. Manifestazione che segue di qualche giorno il dramma, consumatosi in una scuola di Melito, dell’uccisione del docente Marcello Toscano, ucciso verosimilmente (secondo la pubblica accusa) dal custode dello stesso istituto scolastico. Al corteo partecipano, oltre al sindaco di Melito Luciano Mottola, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, di Qualiano Raffaele De Leonardis, quello di Giugliano, Nicola Pirozzi e tanti altri.













