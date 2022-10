Meloni, i tempi del nuovo governo? “Dovete chiederlo a Mattarella”

Nel centrodestra “siamo tutti concentrati su un obiettivo: quello di dare un governo che possa offrire le risposte migliori al Paese in un tempo che facile non è. Tutto il resto passa in secondo piano”. Così Giorgia Meloni che ha anche assicurato sostegno a “ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi” sul costo dell’energia e a “ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”. “La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata”, ha specificato la leader di FdI.

L’idea di Meloni è avere una squadra pronta per il Consiglio europeo del 20-21 ottobre. Lo stesso Consiglio invita la Commissione a “proporre soluzioni praticabili per ridurre i prezzi attraverso un price cap al gas”, come si legge nella bozza del vertice informale dei leader Ue di Praga.

Intanto è stato convocato per mercoledì 5 ottobre, alle 10.30, l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia.

Nuovo Consiglio federale della Lega sui nomi da proporre per i ministeri: “Avanti contro caro bollette, flat tax, quota 41”. Bossi affida a Ciocca e Grimoldi il compito di occuparsi del nuovo Comitato del Nord. Il ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti: “L’unico candidato Lega al Viminale è Salvini? Mi sembra un candidato naturale”.