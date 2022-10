Virtus Pozzuoli, l’esordio in campionato con il Taranto

Inizia questa domenica al Pala Tursport di Taranto contro il CJ Basket Taranto (ore 18) il campionato della Virtus Bava Pozzuoli. “Abbiamo una squadra nuova rispetto alla passata stagione eccezion fatta per Thiam, Mehmedoviq, Cagnacci e Spinelli – ha dichiarato coach Valerio Spinelli -. Una formazione composta da giovani che vogliono emergere e mostrare di poter giocare il campionato di serie B, con gli innesti di atleti esperti come Cucco e Sirakov. Avendo una formazione giovane avremo sicuramente delle difficoltà, però i ragazzi nel corso di queste settimane mi hanno dimostrato di avere tanta voglia. Punteremo il nostro gioco sulla difesa e sui contropiedi. Mancando di esperienza non possiamo fare una pallacanestro molto sofisticata“. Poi, il discorso si sposta sul girone D dove è inserita la compagine puteolana. “Beh, la maggior parte delle squadre ha allestito un roster competitivo – continua il tecnico flegreo -. Secondo me oltre Ruvo di Puglia e Roseto che sono due squadre complete e lotteranno per la promozione tutte le altre sono sullo stesso livello. Con la riforma dei campionati che prevede le prime otto squadre restare in questa categoria è difficile. Ma noi non abbiamo nulla da perdere e, quindi, lotteremo su ogni pallone per ogni partita per quaranta minuti“. Infine, la sfida con il Taranto il primo banco di prova per la nuova Virtus. “Affronteremo un roster molto forte composto da giocatori che conoscono molto bene la serie B – conclude Spinelli -. Non sarà facile per noi. Siamo chiamati ad una prova di carattere e a dare il massimo tutti su ogni pallone e per tutti e quaranta i minuti“. La sfida tra CJ Basket Taranto e Virtus Bava Pozzuoli sarà diretta dai signori Davide Galluzzo di Brindisi e Adriano Acella di Corato e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Lnp Pass della Lega Nazionale Pallacanestro.