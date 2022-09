VITTORIA STORICA DELLA MELONI, SARA’ LA PRIMA DONNA PREMIER. BOOM 5 STELLE A NAPOLI

71 Visite

Ore 02:53 – Conte: «M5s primo partito al Sud» «Il centrodestra sarà maggioranza nel Parlamento ma non lo è nel paese. Questo corto circuito è frutto di una legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento daremo battaglia contro questa legge per dare maggior rappresentanza ai cittadini». Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando nella sede nazionale in via di Campo Marzio a Roma, nella conferenza stampa per commentare le proiezioni elettorali, facendo presente che «il Movimento 5 stelle è risultato il primo partito al Sud». «Noi saremo l’avamposto per la realizzazione di un’agenda progressista, un progetto di paese che mira all’inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro ma senza nessun cartello o coalizione». Ore 02:41 – Vox esalta voto Italia: avanti Giorgia Meloni! Avanti FdI!

Vox, il partito della destra estrema spagnola, celebra su Twitter l’affermazione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche italiane. “L’Italia”, si legge sul profilo ufficiale Twitter della terza forza del Congresso dei deputati spagnolo, fondato da alcuni membri dissidenti del Partito popolare, “segna il cammino di una nuova Europa di nazioni libere e sovrane. Le persone decideranno il loro futuro. Senza chiedere il permesso a nessun oligarca. Avanti Giorgia Meloni! Avanti Fratelli d’Italia!”. Anche il leader del partito, Santiago Abascal, ha dedicato un pensiero a quella che tutti ormai considerano la futura presidente del Consiglio italiana. “Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia”, ha scritto sul suo profilo Twitter, “Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capace di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti. Avanti Fratelli d’Italia!”.

Ore 02:34 – Meloni: «Dagli italiani indicazione chiara» La leader di Fratelli d’Italia ha detto che attraverso il voto «dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida di Fratelli d’Italia». E ha proseguito, «la campagna elettorale è stata violenta, abbiamo subito». Ha anche espresso il suo rammarico per l’astensionismo. «Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita». Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni aggiungendo che «se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide».

Ore 02:14 – Casini batte Sgarbi a Bologna Pierferdinando Casini si appresta a vivere l’11/a legislatura consecutiva da parlamentare: secondo i dati elaborati da Quorum-Youtrend per Sky Tg24, ha infatti vinto il collegio senatoriale di Bologna, dove era candidato per il centrosinistra, e dove era in sfida con Vittorio Sgarbi del centrodestra.

Ore 01:55 – Prima proiezione Swg/La 7 per la Camera Centrodestra 43,9%

Fratelli d’Italia 26%

Lega 8,9%

Forza Italia 8%

Noi Moderati 1% Centrosinistra 26,3%

PD 18,8%

Verdi + Sinistra 3,7%

+Europa 3,1%

Impegno Civico 0,7% Movimento 5 Stelle 16% Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,8% Italexit 1,6%

Ore 01:54 – Giorgia Meloni: da Crosetto il consigliere alla sorella che cita Tolkien, ecco la sua «comunità»













