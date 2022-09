Elezioni, exit poll e tendenze: centrodestra a valnga. Fdi primo partito

Il centrodestra punta, ovviamente, come gli avversari, a ottenere la maggioranza. Non serve superare il 50% dei voti, ovviamente, si parla di seggi: vuol dire avere almeno 201 deputati e 101 senatori. Più andrà oltre questa soglia, più la maggioranza sarà solida: già con 110 senatori si può considerare al sicuro. Nel centrodestra c’è anche una viva competizione interna: il vecchio adagio della coalizione è che esprime il leader chi prende un voto in più degli altri. Giorgia Meloni, poi, può considerare blindata la sua leadership se Fratelli d’Italia ottiene di più, da sola, della somma di Lega e Forza Italia.

Matteo Salvini ha detto che lo farebbe felice superare il 17%: è quanto ha preso la Lega alle ultime politiche nel 2018. In realtà un anno dopo, nel 2019, alle Europee prese il 34%, ma era un’altra era. Quindi bene il 17: deve però fare attenzione, perché se il risultato scendesse tanto sotto il 15, la sua posizione alla guida della Lega, mai messa in discussione in quasi 10 anni, inizierebbe a vacillare.

Per i centristi di Noi moderati la battaglia è superare il 3%, soglia minima per ottenere seggi (molti leader centristi, comunque, entrerebbero in parlamento indipendentemente dalle loro liste vincendo agli uninominali). E poi c’è Forza Italia. Il cui obiettivo non è solo di pesare nella coalizione, cioè fare in modo che Lega e Fratelli d’Italia non governino senza i voti azzurri.

C’è anche una partita esterna a cui