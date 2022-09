L’estate sta finendo, il clima cambia nel fine settimana

112 Visite

L’estate sta finendo e dal weekend cambierà tutto. Temperature in picchiata anche di 10 gradi, vento e pioggia che arriveranno progressivamente, raggiungendo prima il nord e il centro per poi raggiungere anche le regioni meridionali della Penisola.

Lo spiega Andrea Giuliacci, meteorologo di meteo.it. «Passiamo in pochissimi giorni dalla piena estate all’autunno vero. Da giovedì al Nord e al Centro inizieranno a calare le temperature e ci saranno vari temporali. Al Sud, invece, continuerà a fare caldo, anche oltre i 32 gradi, con un clima molto soleggiato. Dal weekend, però, anche nel Meridione arriveranno temporali e venti freschi che faranno abbassare le temperature. Sulle Alpi di confine non è persino da escludere per sabato una nevicata sotto i 2000 metri. Dalla prossima settimana, questo calo proseguirà: al Sud e sul versante adriatico, in particolare, le temperature caleranno anche di 10 gradi e non mancheranno nuovi temporali al Centro e nel Meridione. Ci aspetta il primo vero grande fresco dopo molti mesi»













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS