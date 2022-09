Marano, stadio comunale: convalidato il sequestro. Un caloroso ringraziamento a chi non volle intervenire a suo tempo

256 Visite

Stadio comunale, sequestro penale convalidato dai giudici di Napoli nord. L’impianto, ormai divenuto una discarica a cielo aperto (e le colpe sono di tanti, soprattutto di chi, due anni fa, non volle promuovere un bando pubblico), è chiuso e necessita di lavori importanti che chissà se e quando inizieranno. Il sequestro si è reso necessario perché ormai nello stadio, anche di notte, entrava chiunque: depredava e sversava e noi eravamo mesi che sollecitavamo le forze dell’ordine locali ad intervenire. Come non detto! I commissari, lenti anche su questo aspetto, non hanno saputo o voluto invertire il trend negativo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS