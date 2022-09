Elezioni amministrative Marano, Giaccio (Fdi): “Non correrò per la carica di sindaco”

172 Visite

Elezioni comunali 2023, Teresa Giaccio, esponente di Fdi, chiarisce la sua posizione in relazione a un’eventuale candidatura a sindaco. “Premesso che un sindaco lo si sceglie all’interno di logiche di coalizione e con l’avallo di coordinamenti e segreterie provinciali e regionali – spiega – Per quel che concerne la mia posizione, io sarò candidata sicuramente in una lista come aspirante consigliera e non certo come candidato sindaco. Amo fare politica per la gente, tra la gente e per il territorio. Una politica al contatto con i cittadini, quella che non ambisce a grandi riflettori. So bene che in politica nulla può essere mai dato per scontato – aggiunge – ma da parte mia, mi preme ribadirlo, non c’è alcuna intenzione di gareggiare per la carica di sindaco”.













