Di Maio a picco nei sondaggi, ma balla nei locali di Napoli sulle note di “The time of my life”

Luigi Di Maio in volo, ma non nei sondaggi. Le ultime rilevazioni note segnalavano Impegno Civico sotto l’1 per cento: a meno di clamorose sorprese, il soggetto politico fondato dall’ex grillino non contribuirà al risultato complessivo del centrosinistra. Ma il ministro degli Esteri continua il suo tour elettorale e non mancano i siparietti virali.

Non ci riferiamo alla plateale contestazione raccolta sabato nella “sua” Napoli. No, il riferimento è al balletto sfoderato da Di Maio in una trattoria partenopea. Ospite di “Da Nennella” – locale molto conosciuto per la cucina tipica e per il comportamento di titolari e camerieri che spesso inscenano simpatici siparietti con i clienti – Gigino è stato coinvolto prima in un ballo sulle note di una canzone neomelodica, poi sulle note di “The time of my life”, brano di spicco della colonna sonora di “Dirty Dancing”.













