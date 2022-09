Marano, piogge, fango e zone a ridosso con Quarto: bisogna intervenire subito

135 Visite

La situazione è grave e in autunno peggiorerà ulteriormente. Bisogna intervenire, in fretta, per la pulizia delle briglie di contenimento delle acque in zona Pendine-Casalanno e San Marco. Con l’approssimarsi della stagione delle piogge sarà un disastro: la zona è già invasa dal fango ad ogni scroscio d’acqua. L’eccessiva urbanizzazione di quel punto del territorio non ha certo giovato, ma ora qualcosa va fatto e prima che accada l’irreparabile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS