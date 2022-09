Napoli, nella notte ferito 17 enne originario dello Sri Lanka

Ieri in tarda serata un 17enne originario dello Sri Lanka ha raggiunto il ps del Pellegrini perché ferito probabilmente con un oggetto appuntito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pmz centro. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, il giovane era in Largo Banchi Nuovi insieme ad alcuni coetanei e connazionali. Due sconosciuti lo avrebbero avvicinato pretendendo cellulare e soldi. Il suo rifiuto avrebbe fatto saltar fuori un’arma da taglio: due i colpi inferti all’avambraccio sinistro, costati al 17enne 10 giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire dinamica e individuare responsabili.