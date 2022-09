Marano, rogo nell’edificio di via Lancia: il Comune emette ordinanza di sgombero

864 Visite

La commissione straordinaria, letto il fonogramma dei vigili del fuoco e la relazione dei tecnici comunale, ha emanato apposito atto di sgombero dell’immobile di via Lancia in cui l’altra sera si è sviluppato un rogo. Nell’ordinanza di sgombero si diffidano i proprietari a praticare i luoghi oggetto delle verifiche e a metterlo in sicurezza (con tanto di attestato di agibilità) nel termine di 60 giorni.













