GIUGLIANO-VITERBESE: INFO E TICKET, LE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’

109 Visite

Giugliano Calcio 1928 vs U.S. Viterbese 1908

La società comunica che dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 31 agosto, sarà possibile acquistare il tagliando della gara in programma domenica 4 settembre tra Giugliano Calcio 1928 e U.S. Viterbese 1908, valevole per la prima giornata Serie C, Girone C, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223. La tifoseria ospite potrà acquistare il tagliando della gara fino alle ore 19:00 di sabato 3 settembre. attraverso il circuito online Etes Ticketing, oppure presso Tabaccheria Casti Claudia, Via della Palazzina, 123.

I settori dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino a disposizione saranno i seguenti: la tifoseria di casa usufruirà della Tribuna Montevergine. La tifoseria ospite usufruirà del Settore Ospiti. Di seguito i costi dei tagliandi: Tribuna Montevergine Intero 25€ compreso costi di prevendita; Tribuna Montevergine ridotto donne 15€ compreso costi di prevendita; Tribuna Montevergine ridotto Over 70 15€ compreso costi di prevendita. Gratuito l’ingresso per i bambini fino a 14 anni. Settore ospiti 15€ compreso costi di prevendita.

Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati.

Sarà possibile inoltre acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 15:30 fino all’orario di calcio d’inizio della gara, solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS