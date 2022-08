Elezioni 2022, l’ultimo sondaggio lanciato da Porta a Porta: centrodestra doppia la sinistra. Cresce il terzo polo

202 Visite

Il sondaggio Noto-Porta a Porta non lascia spazio a dubbi. Nelle previsioni di voto, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra hanno preso decisamente il largo. E la coalizione guidata da Giorgia Meloni sta addirittura per doppiare l’armata Brancaleone di Letta e compagni. «Porta a Porta pubblica il sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito italiano con il 23,5 %. Al secondo posto il Pd+Art 1-Psi al 20%, seguono la Lega con il 13.5%, il M5S con il 12.5%, Azione – Italia Viva 8%, Forza Italia al 7.5%, Sinistra Italiana-Europa Verde 3%, Noi Moderati 2.5%, +Europa 2%, Italexit per l’Italia 2.8%, Impegno Civico 1.5%. Gli indecisi sarebbero il 30%». «Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi moderati) raggiungerebbe il 47% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa verde-+Europa-Impegno civico) il 26.5%».













