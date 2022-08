Cristiano Ronaldo, a fare chiarezza è l’annuncio di Erik ten Hag: “Conto su di lui”

168 Visite

Il suo è forse il nome più chiacchierato in queste ultime settimane di mercato. Perché Cristiano Ronaldo avrà sì 37 anni, ma resta una delle stelle del calcio mondiale. Il portoghese sembrava destinato a lasciare il Manchester United dopo la mancata qualificazione in Champions League dei ‘Red Devils’ e dopo che in queste prime giornate è spesso subentrato dalla panchina sotto la guida di Erik ten Hag.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS