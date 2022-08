Marano, elezioni 2023: per ora partiti incartati sui nomi dei candidati sindaco. Si attende che qualcuno estragga il jolly dal cilindro

474 Visite

E’ presto, è vero. Ma al momento sono tutti, o quasi, incartati. I partiti e le liste proiettate alle elezioni amministrative del 2023, quelle che segneranno l’addio (auspicato dai più) degli attuali commissari e il ritorno (si spera con ben altre intenzioni e proposte rispetto al passato) della politica, non hanno nomi importanti, ma soprattutto realmente credibili, da presentare agli elettori. In primis come candidati alla carica di sindaco. C’è poco in giro, al momento. A parte il nome dell’ex dirigente comunale Luigi De Biase, che ha più volte ribadito di essere interessato a contribuire ma non necessariamente in veste di candidato sindaco, non c’è nulla o quasi in giro. Qualche rumors e nulla più, ma niente di realmente innovativo rispetto al “depresso” contesto maranese. Figure di esperienza o quanto meno avvezze ad avere a che fare con le problematiche di uno degli enti più “scamazzati” d’Europa, che sia al contempo di rottura o quanto meno in netta discontinuità con il passato, non se ne intravedono. Non si respira entusiasmo tra i cittadini, perlopiù pessimisti sul futuro. E anche all’interno dei partiti, che in qualche caso giocano tra slogan, promesse e dichiarazioni di intenti. Poco o nulla all’orizzonte: speriamo che l’autunno porti nuova linfa, nuove idee e magari anche qualche personaggio nuovo.













