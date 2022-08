Nappi (Lega): Terra dei fuochi in cima ad agenda prossimo governo di centrodestra

81 Visite

“Maggiore presenza di forze dell’ordine e potenziamento della telesorveglianza, interventi per una adeguata gestione dei rifiuti e per lo smaltimento definitivo delle ecoballe. Mentre la sinistra parla al passato di Terra dei fuochi, una emergenza tuttora viva, noi agiamo da tempo con i fatti, per recuperare e ridare dignità a un territorio che, a causa di politiche regionali scellerate, è stato non solo affossato ma dimenticato”. È quanto afferma il consigliere regionale Severino Nappi, nel corso della visita presso il sito di stoccaggio delle ecoballe, in località Pantano ad Acerra, a cui ha partecipato insieme al sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava. “Da subito, con il prossimo Governo di centrodestra la Terra dei fuochi avrà l’attenzione che merita e sarà in cima all’agenda politica. Questo l’impegno che Matteo Salvini e la Lega hanno preso per garantire la difesa dell’ambiente, la sicurezza e la salute dei cittadini”. Conclude Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della regione Campania e capolista alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.













