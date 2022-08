Marano, invasione di ratti in via Unione Sovietica. Ora fin dentro balconi e finestre

263 Visite

Un condominio di Marano, in via Unione Sovietica, è alle prese da settimane con un’invasione di topi provenienti dalle fognature del palazzo. L’immobile è stato preso d’assalto dai ratti e gli inquilini sono corsi ai ripari installando di tasca propria trappole ed esche per arrestare la deriva. Ci giungono persino segnalazioni circa la presenza di ratti rampicanti che scalano palazzi e raggiungono balconi e finestre. Gli inquilini, esasperati per una situazione che costringe molti appartamenti a restare con porte e finestre serrate e tapparelle abbassate, malgrado il caldo per non ritrovarsi presenze poco gradite in casa, hanno già denunciato al nostro giornale la problematica. Dal Comune non ci si aspetta nulla. Se non la solita litania: “Siamo in dissesto, non possiamo intervenire”.

Nei giorni scorsi i soliti noti di qualche giornalino locale, come sempre a corto di argomenti e contenuti, hanno scopiazzato anche questa notizia. Non si fermano davanti a niente. Non lasciano stare nemmeno i ratti. L’importante è scrivere, scrivere, e lisciare il pelo a qualche politico, pur sapendo poco o nulla di tutto.

De Luca li chiamerebbe “sfondatori di porte aperte” e mai nessun termine è più azzeccato per il giornale locale in servizio permanente per gli estremisti di sinistra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS