Turismo, Cantalamessa (Lega): ‘Bene proposta ministro Garavaglia. Sì al credito d’imposta per imprese termali su incremento costi energia’

85 Visite

‘Bene la proposta del ministro Garavaglia che prevede un credito d’imposta sull’incremento dei costi di energia per le imprese turistiche-termali e della ristorazione. Il settore comincia a sentire la crisi dei rincari ed occorre intervenire con tempestività, come già fatto in questi anni di governo, per arginare le difficoltà per le nostre aziende dovute ai rincari. Pronti a metterci la faccia, sempre!`. È quanto dichiara Gianluca Cantalamessa, deputato della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS