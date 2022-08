Napoli United, da lunedì allenamenti alla Sanità. Il settore giovanile resta a Mugnano

29 Visite

Finalmente si parte, con il campionato di Eccellenza che in Campania torna a essere articolato in due soli gironi di 18 squadre come era prima della pandemia. Noi esordiamo a Massa Lubrense il 4 settembre, poi ospitiamo il Villa Literno l’11 e a seguire l’Atletico Calcio in trasferta il 18. In mezzo, sempre il Villa Literno in Coppa Italia il 14 settembre. Prima però c’è la novità che attendiamo da tempo e che finalmente è diventata realtà. A partire da lunedì, infatti, ci alleneremo in quello che da questa stagione sarà il nostro nuovo stadio casalingo: il San Gennaro alla Sanità. È un ritorno a Napoli che abbiamo fortemente voluto per la prima squadra, mentre le giovanili e la squadra amatoriale che partecipa al campionato Aics resteranno nell’altra casa dello United che è il Vallefuoco di Mugnano.