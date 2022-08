Napoli, tentata rapina per un Rolex e colpi d’arma da fuoco per intimorire due turisti

Questa notte alle 3 nei Quartieri Spagnoli i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Portacarrese a Montecalvario per una segnalazione di tentata rapina di un Rolex. Sul posto i militari prendevano contatti con un gruppo di turisti francesi ed in particolare con due persone. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i turisti – poco prima – mentre stavano passeggiando all’altezza della trattoria “Da Nennella” venivano avvicinati da 2 individui a bordo di uno scooter. I malviventi, armati di pistola, prima esplodevano a scopo intimidatorio dei colpi d’arma da fuoco (probabilmente a salve) e poi tentavano di sottrarre il Rolex a una 32enne parigina. Durante la colluttazione veniva aggredito anche uno degli amici della vittima – un suo coetaneo e connazionale – che nel tentativo di proteggere la ragazza veniva colpito alla testa probabilmente con il calcio di una pistola. Trasportati al pronto soccorso vecchio pellegrini entrambi hanno rifiutato il ricovero e sono stati dimessi. Per la ragazza ”Frattura epifisi laterale clavicola sinistra, r.a. scoliosi italica’’ e 30 giorni di riposo medico. Per il ragazzo “Trauma cranico non commotivo con abrasioni’’. I carabinieri della compagnia Napoli centro sono impegnati nelle indagini, per ora non sono stati rinvenuti bossoli.