Rai, slitta la messa in onda della fiction su Dalla Chiesa per la par condicio. “Fatto grave e ridicolo”

Il C.d.a della Rai fa slittare la messa in onda della fiction sul generale Dalla Chiesa per par condicio elettorale. Dopo la candidatura di Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre in quota Forza Italia il c.d.a. della Rai appellandosi alla par condicio fa slittare la messa in onda della fiction programmata per l’ undici settembre. Decisione irrispettosa nei confronti del Generale che pagò con la Vita l’ essere lasciato solo nella lotta alla criminalità organizzata da parte dello Stato. E ridicola per quanto riguarda la par condicio elettorale, in quanto la candidata è la figlia del Generale che fa di professione la giornalista da molti anni e non sarebbe stata la trasmissione della storia del papà a darle vantaggi elettorali. La RAI ancora una volta ha inveito contro il Generale e la sua famiglia ,con una decisione incomprensibile che può essere spiegata solo come regalo alla lobby che lasciò solo Carlo Dalla Chiesa e che a distanza di tanti anni ha ancora paura di chi porta quel cognome e fa di tutto per remargli contro nella corsa al parlamento. Presenza di una Dalla Chiesa in Parlamento che potrebbe far scaturire dall’ interno del palazzo istituzionale la costituzione di una commissione d’ inchiesta per portare alla luce i misteri di quell’efferato assassino. Tutte le coscienze libere e democratiche di questo paese sono indignati per questa decisione presa dal servizio pubblico che si regge sui soldi dei contribuenti che sono stati schiaffeggiati dal C.d.a della RAI con questa decisione.

