Napoli, lungomare abbandonato al degrado e preda degli abusivi

52 Visite

Lungomare abbandonato al degrado e preda degli abusivi. Sono tante le segnalazioni che ci arrivano in questi giorni dai cittadini napoletani che lamentano un lungomare nuovamente preda degli abusivi e abbandonato al degrado. Decine le foto che ritraggono venditori di merce contraffatta, carretti fast food che non rispettano le più basilari norme igienico sanitarie, bidoni di rifiuti stracolmi e aiuole ridotte a cumuli di erbacce. Se non si interviene al più presto, ripristinando legalità e decoro sul lungomare di una delle città più belle al mondo, rischiamo di tornare indietro. Napoli quest’anno è invasa dai turisti come mai prima d’ora, non possiamo permetterci di sprecare quest’occasione abbandonando al degrado le zone più belle di Partenope, la città non lo merita. L’amministrazione comunale intervenga al più presto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS