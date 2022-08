Tragedia di Ferragosto a Castel Volturno: muore 20 enne travolta da un’auto

70 Visite

Tragedia di ferragosto sulla Domiziana. Una ragazza è stata travolta e uccisa da un’auto mentre era in compagnia di alcuni amici. E’ successo a Castel Volturno, all’altezza del Km 34 in prossimità della rotatoria all’incrocio con via Napoli. A travolgerla una Nissan Micra che non è riuscita ad evitare il violento impatto. La giovane è stata sbalzata per alcuni metri sull’asfalto. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 ma per la malcapitata non c’è stato purtroppo nulla da fare. La dinamica non è ancora chiara. La stanno ricostruendo gli agenti del commissariato di Castel Volturno e della polizia stradale sottosezione di Cellole. Utili potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.













