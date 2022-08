Napoli, buona la prima: cinque gol all’Hellas Verona

105 Visite

Il Napoli straccia il Verona. Cinque gol rifilati agli scaligeri, apparsi ben poca cosa. Gran debutto di Kvaratskhelia, subito in gol nel primo tempo. Bene anche Osimhen, Lobotka (gran gol il suo) e bene anche Anguissa e Zielinski, anche lui a segno. Il Napoli potrebbe farne sei di gol, se l’arbitro non avesse annullato, nel finale, una rete ad Ounas, entrato nella ripresa. Buona la prima, insomma, anche se in difesa qualcosina deve essere registrato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS