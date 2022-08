145 Visite

Gentile direttore, ieri mi sono recato presso l’isola ecologica di Marano. Purtroppo per il ritiro di barattoli di vernice e materiale usato per la tinteggiatura non se ne parla proprio. Come smaltire questi rifiuti? Non vorrei comportarmi come gli incivili che li abbandonano in strada. Per il resto l’isola ecologica funziona bene.

Raffaele (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS