Anche oggi è stata una giornata di disservizi per tanti cittadini di Marano. Rubinetti a secco in tante case e tante segnalazioni in redazione. I cittadini non sanno più a chi santo votarsi: hanno fallito tutti, tecnici comunali, commissari, politici vecchi e nuovi. Tutti.













