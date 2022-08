50 Visite

TORRE ANNUNZIATA: Anche baby pusher coinvolti nella consegna della droga. Carabinieri eseguono misura cautelare nei confronti di 18 persone. Alcuni percepivano anche il reddito di cittadinanza.

1)SPERANDEO Luigi, nato a Torre Annunziata, il 9.8.1992, residente a Torre Annunziata

2) EVACUO Andrea, nato a Torre Annunziata, il 31.7.1979, domiciliato in Torre Annunziata

3) FERRAIUOLO Rita, nata a Vico Equense il 14.3.1982, domiciliata in Torre Annunziata

4)EVACUO Michele, nato a Torre Annunziata il 4.10.1976, residente in Torre Annunziata

5) EVACUO Anna, nata a Torre Annunziata il 21.4.1975, residente in Torre Annunziata

6)EVACUO Ilaria, nata a Torre Annunziata il 3.7.1992, residente Trecase

7)EVACUO Pasquale, nato a Torre Annunziata il 16.4.1996, residente in Torre Annunziata

8) EVACUO Italo, nato a Torre Annunziata il 25.2.1998, ivi res.

9) GEMIGNANI Maddalena. nata a Torre Annunziata. il 25.1.1990. ivi residente.

10) CARPENTIERI Salvatore, nato a Torre Annunziata, il 27.10.1989. ivi residente

11)FRATERNO Matteo, nato a Torre Annunziata, il 9.12.1996, ivi domiciliato

12) COLONIA Michele, nato a Torre Annunziata il 7.5.2000. ivi residente

13) GALLO Lucia, nata a Torre Annunziata il 27.9.1978. ivi residente

14) LANGELLA Antonio, nato a Torre del Greco. il 10.8.1999. residente Torre Annunziata,

15) APUZZO Nicola, nato a Torre Annunziata 1.8.1987. residente Torre Annunziata

16) APUZZO GENNARO, nato a Torre Annunziata, il 9.7.1992. residente Torre Annunziata

17) PEROTTI Maria, nata a Torre Annunziata. il 27.12.1994. residente in Torre Annunziata

18) D’ACUNZO GIOVANNA, nata a Torre Annunziata. il 25.2.1996. residente Torre Annunziata













