Marano, Azione: “Pensare alle dinamiche nazionale ma senza trascurare il locale”

Il dibattito politico non può guardare solo alle prossime elezioni nazionali, ma focalizzare la

propria attività anche alle problematiche cittadine.

Il cambio di passo per un città migliore, inclusiva ed a misura delle esigenze dei cittadini, potrà avvenire solo quando la qualità delle rappresentanze politiche in campo sarà di una caratura elevata !!

È recente la convenzione stipulata tra l’Asl e il comune di Quarto per la realizzazione di strutture utili all’assistenza territoriale, ovvero STRUTTURE POLIFUNZIONALI per la SALUTE, CASE della COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI ed OSPEDALI di COMUNITÀ.

Il Gruppo Marano di Napoli in Azione attraverso i propri rappresentanti ed attivisti durante i giorni della Pandemia da Covid, si adoperò a più riprese per l’istituzione di un CENTRO VACCINALE cittadino e chiese agli operatori del settore, ai rappresentanti istituzionali e di medicina del territorio di lavorare all’unisono e cogliere LA SFIDA, L’OCCASIONE di potere avere un HUB locale e fu proposto tra l’altro, a Covid superato, un riutilizzo come STRUTTURA POLIFUNZIONALE per la nostra comunità.

SIAMO STATI INASCOLTATI !!

Ricordiamo quindi nuovamente a tutti che, in questo particolare periodo, la politica non può

spingere solo per le prossime elezioni nazionali, ma esiste una realtà locale che non va messa in secondo piano. In tal senso, Azione continuerà il proprio impegno per una visione di città che possa proiettarsi al futuro e possa riscattarsi da un periodo disastroso.

#MARANOSULSERIO

Marano è più forte di chi la vuole debole.

Gruppo Marano di Napoli in Azione













