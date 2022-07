Collaborazione tra Ischia e Pozzuoli in aiuto dei malati oncologici

37 Visite

Quando si vuole, si può. La dimostrazione di ciò che, come Cudas Ischia abbiamo sempre pensato, ci è arrivata oggi da Pozzuoli con le foto che pubblichiamo. In meno di cinque giorni, compresa una domenica, il nuovo sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, informato e sollecitato dal sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, ha provveduto a installare un gazebo con alcune sedute in largo San Paolo, cioè sul porto, per garantire ai malati oncologici isolani, che fanno avanti e indietro con la terraferma per la radio e altre terapie specifiche, di attendere il traghetto senza doversi prendere un’insolazione.

Il Cudas aveva più volte evidenziato nel corso degli anni quanto fosse disagevole per persone in una condizione di particolare fragilità, durante i periodi anche lunghi di trasferte in terraferma per sottoporsi a terapie già piuttosto pesanti, dover attendere anche a lungo i traghetti sul porto di Pozzuoli in pieno sole o sotto la pioggia, accampati senza alcun riparo, dopo aver sopportato una seduta di radioterapia. Quest’anno, prima dell’estate, la fase elettorale aveva impedito di trovare interlocutori per qualche mese. Sabato scorso, eravamo tornati ad esporre la problematica al Sindaco di Lacco Ameno, che aveva telefonato al collega puteolano chiedendogli un intervento urgente. E, dall’altra parte, il primo cittadino flegreo aveva subito risposto positivamente, annunciando il provvedimento che è riuscito a concretizzare in pochissimo tempo, nonostante i numerosi pareri da acquisire e i passaggi burocratici necessari, essendo quella portuale un’area demaniale.

Già ieri, Manzoni aveva firmato il nulla osta finale per “lo svolgimento delle attività di assistenza psico-sociale ai malati oncologici”, affidando l’installazione del gazebo alla Protezione civile comunale, che puntualmente stamattina ha provveduto a dare una risposta di civiltà alle esigenze dei tanti cittadini delle isole che frequentano il porto di Pozzuoli per motivi sanitari. Il nostro ringraziamento per la fattività e la tempestività dimostrate ai due Sindaci Manzoni e Pascale, che senza perdersi in chiacchiere hanno risolto efficacemente un problema che durava da tempo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS