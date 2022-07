Draghi non si è dimesso: Mattarella non vuole il voto e cerca una soluzione alla crisi

161 Visite

Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. In attesa del Consiglio dei ministri, prima previsto per le 15.30 e poi cancellato, c’era attesa per il voto di fiducia al Senato sul decreto Aiuti: dopo che il M5S ha affermato che non parteciperà alla votazione, il premier Mario Draghi è salito al Quirinale ma non si è dimesso. «Riflette», fanno sapere fonti vicine al presidente del Consiglio. Alle 18.15 è in programma il Consiglio dei ministri.













