Napoli, devianza minorile: un convegno con magistrati e il capitano Ultimo

55 Visite

“Criminalità e devianza minorile, un fenomeno in continua crescita”. Su

questo tema si terrà un convegno, organizzato dal N.S.C. (Nuovo Sindacato

Carabinieri), SIAP Polizia Campania e Associazione Criminiseriali, che si svolgerà a

Napoli lunedì 6 giugno dalle ore 15 nella biblioteca di Castel Capuano. Un dibattito

fra esperti che consentirà un confronto con le istituzioni e le figure professionali per

elaborare proposte e soluzioni al fenomeno, secondo quanto dichiara il Segretario

Generale Regionale del NSC Michele Capece.

L’evento sarà introdotto dal Cavalier Massimiliano Zetti (Seg. Gen. Nazionale NSC)

e concluso da Giuseppe Tiani (Seg. Generale Nazionale SIAP). Tra i relatori, Fabio

Delicato e Luisa D’Aniello dell’associazione Crimini Seriali, Claudia De Luca pm

Procura per i Minori, la legale Ilaria Criscuolo (Avvocatura Minorile), il magistrato

Giuseppe Visone – (D.D.A. Napoli), il prefetto Antonio De Jesu (Assessore Legalità

Comune Napoli), Anna Rita Carollo (Sostituto Procuratore di Campobasso), M.R.

Romano, Nunzia Brancati, Alfredo Fabbrocini (dirigenti Polizia di Stato), il questore

Alessandro Giuliano, il presidente dell’ordine degli avvocati Antonio Tafuri, don

Luigi Merola, l’avvocato Mario Covelli (Fondazione “A voce de creature”), Maria

Clotilde Palsio (preside Liceo “Gian Battista Vico”) e con la partecipazione del

Capitano “Ultimo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS