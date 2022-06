Capri: rubano uno zaino dal tavolo di un bar. Cinque persone denunciate

39 Visite

Ieri pomeriggio un uomo è giunto presso il Commissariato di Capri per segnalare il furto di uno zaino. La vittima ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava seduto al tavolo di un bar in via Cristoforo Colombo, alcune persone lo avevano derubato della borsa contente circa 3400 euro.

I poliziotti, poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, con il supporto degli agenti della Polizia Locale, hanno rintracciato i responsabili in piazza Martiri d’Ungheria dove hanno denunciato i cinque, una 21enne napoletana e quattro uomini originari di Napoli e Salerno tra i 26 e i 32 anni con precedenti di polizia, per furto aggravato.













