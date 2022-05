MARANO, TRE FAMIGLIE SENZA ACQUA DA 7 GIORNI. “HO UNA FIGLIA DISABILE E NON INVIANO NEMMENO UN’AUTOBOTTE”

223 Visite

Da sette giorni con i rubinetti a secco in via Foragnano. Peggio di un’odissea, peggio dei peggior incubi. Ci scrivono tre famiglie della zona, che stamani si sono recate anche all’ufficio tecnico e che invano cercano di contattare il comando della polizia municipale. L’acqua arrivava regolarmente in queste case, almeno fino a qualche anno fa, poi qualche fontaniere comunale, probabilmente su input degli uffici – spiegano i denuncianti – per regolarizzare la posizione di noti proprietari terrieri, sistemò sulla loro condotta anche altri contatori. Da quel momento, e in concomitanza con le problematiche mai risolte degli impianti (chi cura la manutenzione non riesce a venirne a capo), problemi a non finire.

“Ho una figlia con la 104 – tuona una mamma – non ho nemmeno la possibilità di lavarla. Nessuno si cura di noi, ma almeno un’autobotte si potrebbe avere?”.













