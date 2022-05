Napoli, tenta di scippare una donna e investe un poliziotto: arrestato

156 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue.

Lo scorso 20 maggio personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di N.C., di 41 anni, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentata rapina, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Il 12 marzo scorso un uomo a bordo di un ciclomotore, transitando in corso Umberto, aveva tentato di strappare la borsa di una turista facendola rovinare a terra. Sorpreso da una pattuglia impiegata in un servizio antiscippo, il malvivente si era dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi solo dopo aver investito il poliziotto che aveva tentato di bloccarlo. Quest’ultimo, nella circostanza, aveva riportato la frattura del polso.

A seguito di un’attività di indagine, incentrata sull’analisi degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe presenti sul territorio cittadino, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Le investigazioni, tra l’altro, hanno consentito di accertare che l’uomo, per eludere le indagini a suo carico, nei giorni successivi ai fatti aveva montato sul motociclo un parabrezza di cui il mezzo era, invece, sprovvisto al momento della tentata rapina.













