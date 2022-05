Mugnano, scuola Sequino e lavori. Il sindaco chiarisce: “A settembre edificio pronto”

319 Visite

In questi giorni tanti genitori ci hanno chiesto rassicurazioni sulla consegna della scuola Sequino. Siamo lieti di annunciare che, dopo il fallimento della ditta aggiudicataria, la seconda ditta ha accettato di completare i lavori ed ha già ripreso le lavorazioni. Le stesse sono a buon punto, le opere murarie sono finite, le pareti intonacate, e le aule al piano terra già pavimentate. Pertanto, senza ulteriori imprevisti, consegneremo l’edificio alla scuola in tempo per Settembre.

