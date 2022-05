L’Aktis Acquachiara riceve il Tuscolano: i partenopei puntano al quarto successo consecutivo

43 Visite

Mancano ormai solo tre partite al termine della stagione regolare del campionato di serie A2 che, dopo aver disputato nello scorso fine settimana la giornata numero ventidue, torna indietro per recuperare i tre turni rinviati ad inizio anno a causa della sospensione dei campionati decisa dalla Fin. L’Aktis Acquachiara, penultima a quota 15, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 16 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, lo Sporting Club Tuscolano, nono a quota 19 nel match valevole per l’ottava giornata del girone Sud. I partenopei, reduci da tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro uscite, puntano a prolungare la propria striscia di risultati utili, consapevoli del fatto che un successo gli permetterebbe di riaprire totalmente anche la lotta per la conquista della salvezza diretta. I padroni di casa sanno bene però che non sarà facile il compito che li attende contro una compagine capitolina che nel suo roster miscela sapientemente la presenza di giocatori con pluriennale esperienza nella categoria, Botto, Sacco e Iula su tutti, ai giovani cresciuti nel vivaio e che mister Neroni ha gradualmente inserito in prima squadra. Determinante approcciare il match nel migliore dei modi esibendo la maturità ammirata nelle ultime uscite, componente grazie a cui i biancoazzurri hanno saputo fronteggiare nel migliore dei modi i momenti di difficoltà lottando con il coltello tra i denti dal primo all’ultimo minuto.

Walter Fasano

Domani affrontiamo una squadra che, sulla carta, ha sicuramente più esperienza di noi, viene da qualche sconfitta e per questo avrà certamente voglia di riscattarsi. La posta in palio è comunque molto alta per entrambe. Noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva e mi piace definire la mia squadra giovane come la mina vagante di questa corsa salvezza. Sicuramente anche domani arriveremo pronti e convinti che possiamo disputare un’ottima partita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS