Incontro tra Draghi e Biden, il premier: “È giunto il momento di chiedersi come arrivare alla pace”

Il presidente del consiglio Mario Draghi si è incontrato con il presidente Usa Joe Biden. Il premier, durante una conferenza stampa, ha risposto alle domande.

“È giunto il momento di chiedersi come arrivare alla pace. Ma deve essere la pace che vuole Kiev. Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruirlo”, ha dichiarato il premier. “L’incontro è andato molto bene – ha proseguito Draghi – , Biden ha ringraziato l’Italia come partner forte, alleato affidabile, interlocutore, credibile e io l’ho ringraziato per il ruolo di leadership in questa crisi e la grande collaborazione che c’è stata con tutti gli alleati”. “Adesso è giunto il momento di chiedersi come costruire la pace”.

Il premier, come riportato da Il Corriere, ha utilizzato una metafora biblica “la guerra era Davide contro Golia, ora non c’è più Golia: la Russia non è invincibile”.

LA PACE

Per la pace, secondo il premier, due sono i passi importanti. Il primo: “Le parti siedano al tavolo, anche Russia e Usa: anche Washington deve sforzarsi di arrivare al tavolo”. Successivamente: “Lo sblocco del grano dai porti ucraini «può essere una prova di dialogo tra le parti». “Quindi il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l’Ucraina, non una pace imposta da altri né tantomeno dagli alleati. Kiev deve essere l’attore principale”

La questione energetica, del resto, è stata uno dei principali punti di cui hanno discusso Draghi e Biden. Il premier italiano, ribadendo una posizione già espressa in passato , si è detto favorevole a un tetto al prezzo del gas. Ma la questione dei prezzi dell’energia “si è venuta ad aggravare un anno e mezzo prima della guerra. L’attuale funzionamento dei mercati non va, perché i prezzi non hanno alcuna relazione con la domanda e l’offerta. E’ una situazione che va affrontata insieme, l’Italia è molto attiva nel diminuire la dipendenza da gas. Ho ricordato a Biden il tema della possibilità di introdurre un tetto a prezzo del gas, ipotesi accolta con favore anche se l’amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo del petrolio che del gas, si è deciso che ne riparleremo presto insieme”.













