Iovino (M5S): “Cardarelli in tilt, che fine hanno fatto i fondi stanziati dal Governo Conte?”

L’accusa del deputato: “Nonostante gli investimenti, il diritto alla salute in Campania continua a essere negato”

“Decine di milioni di euro investiti per potenziare la sanità regionale in piena emergenza pandemica, col risultato di ritrovarci dopo due anni al cospetto di immagini devastanti del Pronto Soccorso del Cardarelli che rimandano al peggior ospedale da campo. Un reparto in cui non c’è spazio neppure per le barelle e dove i pazienti, anche in codice rosso, sono costretti ad attendere decine di ore per vedere soddisfatto il proprio diritto all’assistenza. Che fine hanno fatto i fondi stanziati col secondo Governo Conte e destinati a risollevare, una volta per tutte, il sistema sanitario della Campania? Perché non si individuano misure che incentivino il personale sanitario a lavorare nei Pronto soccorso, piuttosto che continuare ad assistere alla loro fuga, lasciando sguarnito, tra gli altri, il reparto più importante dell’ospedale più grande e attrezzato del Mezzogiorno?”. È quanto si chiede il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, secondo il quale “è paradossale che il tanto sbandierato piano di potenziamento per la Campania, alla luce anche dei fondi erogati, abbia fatto registrare null’altro che clamorosi passi indietro. E che chi governa questa regione continui a guardare in casa d’altri, lanciando strali ovunque, piuttosto che preoccuparsi del fatto che in casa propria il diritto alla salute continui a essere sistematicamente negato”.













