Leonardo e ambiente area Nord, Pasquale Di Fenza (Moderati): “Preservare posti di lavoro e la tutela della salute”

“Per festeggiare il 1 maggio è importante preservare il posto dei lavoratori campani”. Lo sottolinea Pasquale Di Fenza, capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale, intervistato dal giornalista Marco Caiano, nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9.

Di Fenza è intervenuto in modo particolare sulle vicende relative ai 200 lavoratori in situazione precaria dell’Avio Aero di Pomigliano, sui temi della Leonardo e delle aziende presenti nell’area a Nord di Napoli.

“La cosa più importante è preservare il posto dei lavoratori – afferma Pasquale Di Fenza -. Territori come Giugliano e quelli dell’area Nord andrebbero visti diversamente. Sappiamo che la Leonardo ha messo sul tavolo una rivalutazione della struttura. E’ necessario però che l’azione sul piano politico sia unitaria”.

Una riflessione sull’ area Nord di Napoli che tocca anche i temi dell’ambiente, come la necessità di tutelare i cittadini da possibili problemi dovuti al proliferare di nuovi ripetitori per la telefonia: “bisogna variare il regolamento attuale sul territorio di Marano e monitorare la presenza della antenne. Marano non può essere la città delle antenne” conclude Di Fenza.













