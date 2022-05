La voce del cittadino. Marano, in via Corree di sotto da 4 giorni manca l’acqua in alcuni orari: il Comune tace

244 Visite

Buon pomeriggio, sono oramai 4 giorni che puntualmente tra le 17.30 e non prima delle 21.30 manca l’acqua. La zona è via corree di sotto, San Rocco . Non avendo autoclave il disagio è palese. Il comune non risponde. I vigili non sapevano nulla poi hanno riferito di alcune manovre fatte in zona Pendine. Ovviamente di comunicati alla cittadinanza non pervenuti. Il problema è che non si sa quanto dureranno queste manovre e quale problema si nasconde. Saluti













Commenti

