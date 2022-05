Calcio dilettantistico, la Società Calvizzano 1965 vince il Trofeo Safari Cup di Vasto nella categoria 2011: le congratulazione del Sindaco Pirozzi

222 Visite

La Scuola Calcio Calvizzano 1965 ha vinto il Trofeo Safari Cup. Domenica, a Vasto, un gruppo di giovani Calvizzanesi ha portato a casa una coppa, ha vinto una competizione di caratura nazionale in Abruzzo, facendo esultare il nostro paese. I giovani 2011 hanno battuto in finale la scuola calcio di Daniele De Rossi e si sono classificati primi. Un risultato straordinario, che ripaga gli sforzi degli atleti e ci consente di portare in alto il nome del nostro comune.