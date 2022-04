Marano, l’Agenzia nazionale consegna un nuovo bene confiscato al Comune: un negozio ubicato nella Galleria Primavera

928 Visite

L’Agenzia nazionale per i beni confiscati ha consegnato oggi, al Comune di Marano, un nuovo bene. Si tratta di un negozio ubicato all’interno della Galleria Primavera al corso Italia, in pieno centro. Il bene era stato confiscato – come si evince dagli atti – a Giuseppe Carmellino, arrestato anni fa nell’ambito di una doppia operazione (anti droga) contro i clan Polverino e Amato-Pagano. Il bene è stato consegnato stamani al referente per i beni confiscati del Comune, colonnello Luigi Maiello.













