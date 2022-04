Ciarambino: “Amministrative, al lavoro con le forze progressiste per il rilancio dei nostri comuni”

93 Visite

“Le prossime amministrative in Campania rappresentano un’occasione straordinaria per dar vita a progetti di ripresa dei nostri territori, grazie anche all’opportunità rappresentata dal Pnrr. Dobbiamo farci trovare pronti e per questo abbiamo il dovere di proseguire sulla linea vincente già intrapresa in questi ultimi anni, lavorando al rilancio dei comuni che andranno al voto d’intesa e in sinergia con le forze progressiste e le migliori realtà”. Così la capogruppo regionale in Campania del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, rispondendo all’appello lanciato ieri dal responsabile enti locali Pd Napoli Pasquale Esposito. “I risultati che stiamo inanellando nei territori nei quali governiamo, come Napoli, Pomigliano, Giugliano, Caivano, Volla, ci spronano a proseguire lungo questo percorso. Siamo pronti a condividere idee e proposte per cambiare il volto di città dalle potenzialità incredibili. Ora è il momento di rimboccarci le maniche, costruire le migliori proposte possibili e individuare personalità di alto profilo in grado di realizzarle. I comuni – conclude Ciarambino – rappresentano le fondamenta del Paese ed è da queste realtà, piccole o grandi che siano, che dobbiamo ripartire per costruire il nostro futuro”.













